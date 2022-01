Tiro con l’arco, Indoor World Series Nimes 2022: podi importanti per Tatiana Andreoli e Sergio Pagni (Di domenica 23 gennaio 2022) Si è conclusa quest’oggi l’Indoor World Series di Tiro con l’arco 2022, evento che si disputa questo week-end in quel di Nimes (Francia). Italia protagonista a più riprese con ben due podi grazie a Tatiana Andreoli e Sergio Pagni. Iniziamo dal settore femminile con il derby tra la già citata Andreoli e Lucilla Boari. La prima, la migliore nella qualificazione di venerdì, ha primeggiato per 7 a 3 sulla nativo di Mantova che si deve accontentare del quarto posto finale. Il torneo è stato vinto dalla francese Lisa Barbelin che per 6 a 5 ha avuto la meglio sulla connazionale Caroline Lopez. Anche il compound uomini sorride all’Italia con Sergio ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) Si è conclusa quest’oggi l’dicon, evento che si disputa questo week-end in quel di(Francia). Italia protagonista a più riprese con ben duegrazie a. Iniziamo dal settore femminile con il derby tra la già citatae Lucilla Boari. La prima, la migliore nella qualificazione di venerdì, ha primeggiato per 7 a 3 sulla nativo di Mantova che si deve accontentare del quarto posto finale. Il torneo è stato vinto dalla francese Lisa Barbelin che per 6 a 5 ha avuto la meglio sulla connazionale Caroline Lopez. Anche il compound uomini sorride all’Italia con...

Advertising

ItaliaTeam_it : Nuoto sincronizzato, tiro con l'arco e judo. Costanza, Chiara e Christian, tanti auguri! ???????? #ItaliaTeam |… - Frances19165150 : RT @CpPatrizia: Pronta per uscire per una seratina con una coppia amica, Marco è in tiro da quando mi ha visto ma deve aspettare poi se rie… - davedonn1 : Prima del monte dei matti campo di tiro con l'arco. Indeciso calarmi nelle vesti degli York o dei Lancaster? - romanewseu : 10' - Occasione per la Roma con Abraham che ha deviato un tiro di Mkhitaryan, palla di poco alla sinistra di Vicari… - Loscoindividuo : Altra squadra che ha vinto con un tiro in porta…e parlano…quanto gli piace parlare…so quasi peggio dei laziali… Han… -