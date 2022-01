“Ti amo e ti amerò sempre”, la dedica di Insigne al Napoli nel giorno dei 115 gol come Maradona (Di domenica 23 gennaio 2022) “Ti amo e ti amerò sempre”. E’ la frase d’amore per il Napoli che Lorenzo Insigne avrebbe detto davanti alle telecamere dopo aver segnato il rigore del 4-1 contro la Salernitana indicando lo stemma del club, rete che ha permesso al capitano di raggiungere Maradona a quota 115 reti con la maglia azzurra. Il giocatore partenopeo a fine stagione lascerà l’Italia per una nuova avventura al Toronto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 23 gennaio 2022) “Ti amo e ti”. E’ la frase d’amore per ilche Lorenzoavrebbe detto davanti alle telecamere dopo aver segnato il rigore del 4-1 contro la Salernitana indicando lo stemma del club, rete che ha permesso al capitano di raggiungerea quota 115 reti con la maglia azzurra. Il giocatore partenopeo a fine stagione lascerà l’Italia per una nuova avventura al Toronto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

