Thor: Love and Thunder, Tessa Thompson: "Il film esplorerà la sessualità di Valkyria" (Di domenica 23 gennaio 2022) L'intenzione di Taika Waititi è quella di esplorare la sessualità di Valkyria in Thor: Love and Thunder, secondo quanto dichiarato da Tessa Thompson. Il personaggio di Valkyria interpretato da Tessa Thompson in Thor: Love and Thunder sarà uno dei primi ad essere apertamente omosessuali nel Marvel Cinematic Universe. Il proposito dell'attrice e di Taika Waititi è quello di esplorare a fondo la sessualità del personaggio. Nel corso di una chiacchierata con The Wrap, Tessa Thompson ha detto di essere estremamente emozionata di fronte alle proposte di Taika Waititi per Thor: Love and Thunder.

