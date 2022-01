Thiago Motta | «Non potevamo sbagliare | Verde alza la nostra qualità»

(Di domenica 23 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico dello Spezia, allenatore dello Spezia, ha commentato la vittoria ottenuta contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. VITTORIA – «Stasera abbiamo affrontato una squadra che nell’andata ci ha penalizzato tantissimo con ripartenze e seconde palle. Era una partita che oggi non potevano. Abbiamo fatto molto bene. Un bel gol creato e una bella vittoria». AGUDELO – «Kevin come tutti gli altri si sta allenando bene. Ha tantecome le ha Kovalenko. Alla fine è merito di tutti e due se la squadra ha giocato bene». CRESCITA – «Noi abbiamo iniziato la stagione con dei problemi e piano piano i giocatori con il lavoro, la conoscenza, hanno creato questo gruppo e questa atmosfera. Sono felice di averli, perché il lato umano conta ...

Ultime Notizie dalla rete : Thiago Motta

Verde con una rete al 69 su assist di Agudelo decide il derby ligure al Picco in favore della squadra di, che centra la terza vittoria di fila e vola così a quota 25 punti, a +8 sulla ...manca il capitano Maggiore, squalificato. Al suo posto Kovalenko, ma anche Bastoni deve dare forfait e torna tra i titolari Sala. Il sistema è il 4 - 2 - 3 - 1 in cui Kovalenko va a ...Thiago Motta si avvicina a una salvezza che per Genoa e, a questo punto, anche Sampdoria diventa un obiettivo molto complicato da raggiungere. Riparte dalle sue certezze Marco Giampaolo nella sua ...La Spezia, 23 gennaio 2021 – Che fatica! Una vittoria incredibile quella dello Spezia nel derby con la Sampdoria. In un match che non decolla per la paura di perdere di entrambe le formazioni, sono po ...