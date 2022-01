Tennis: cosa sta facendo Novak Djokovic? Il serbo alla ricerca di tranquillità spirituale (Di domenica 23 gennaio 2022) Dopo la clamorosa esclusione dagli Australian Open, il numero 1 del Tennis mondiale Novak Djokovic è tornato nella sua Belgrado per ricaricare le pile, non solo dal punto di vista fisico, ma soprattutto da quello mentale. Lo scorso 19 gennaio, giorno dell’Epifania per i cristiani ortodossi serbi, Nole si è recato in una chiesa a Ruzica, vicino alla capitale slava. Poi gli allenamenti al Novak Tennis Center, prima di trasferirsi a Tivar, nel vicino Montenegro, in una località dove trova spesso rifugio, mentre è stato poi avvistato anche presso il monastero di Ostrog, uno dei luoghi sacri per i cristiani ortodossi. Matteo Berrettini nella storia: primo italiano almeno ai quarti in tutti gli Slam! Dopo 31 anni agli Australian Open Djokovic si è poi recato anche in altre ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) Dopo la clamorosa esclusione dagli Australian Open, il numero 1 delmondialeè tornato nella sua Belgrado per ricaricare le pile, non solo dal punto di vista fisico, ma soprattutto da quello mentale. Lo scorso 19 gennaio, giorno dell’Epifania per i cristiani ortodossi serbi, Nole si è recato in una chiesa a Ruzica, vicinocapitale slava. Poi gli allenamenti alCenter, prima di trasferirsi a Tivar, nel vicino Montenegro, in una località dove trova spesso rifugio, mentre è stato poi avvistato anche presso il monastero di Ostrog, uno dei luoghi sacri per i cristiani ortodossi. Matteo Berrettini nella storia: primo italiano almeno ai quarti in tutti gli Slam! Dopo 31 anni agli Australian Opensi è poi recato anche in altre ...

