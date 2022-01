Tennis, Berrettini: vittoria con vista… sesto posto nel ranking mondiale (Di domenica 23 gennaio 2022) Ancora una partita solida e in tre set Matteo Berrettini regola secco lo spagnolo Pablo Carreno Busta con il punteggio di 7-5 7-6(4) 6-4 e vola ai quarti di finale dell’Australian Open. Il primo italiano nella storia del Tennis a raggiungere il quarto turno in tutti i major. Dopo 31 anni riporta i colori italiani a questo livello dello slam aussie. Ancora un record per il Tennista romano che ha avuto un 2021 straordinario chiuso con la tegola dell’infortunio nel primo match delle Atp Finals di Torino. Lui che secondo i dati di Google Trends è stato il secondo nome più cercato nel nostro Paese sul motore di ricerca, dopo Christian Eriksen – il danese protagonista del brutto malore durante gli Europei di Calcio – e addirittura prima del Presidente del Consiglio Mario Draghi. Visualizza questo post su ... Leggi su velvetmag (Di domenica 23 gennaio 2022) Ancora una partita solida e in tre set Matteoregola secco lo spagnolo Pablo Carreno Busta con il punteggio di 7-5 7-6(4) 6-4 e vola ai quarti di finale dell’Australian Open. Il primo italiano nella storia dela raggiungere il quarto turno in tutti i major. Dopo 31 anni riporta i colori italiani a questo livello dello slam aussie. Ancora un record per ilta romano che ha avuto un 2021 straordinario chiuso con la tegola dell’infortunio nel primo match delle Atp Finals di Torino. Lui che secondo i dati di Google Trends è stato il secondo nome più cercato nel nostro Paese sul motore di ricerca, dopo Christian Eriksen – il danese protagonista del brutto malore durante gli Europei di Calcio – e addirittura prima del Presidente del Consiglio Mario Draghi. Visualizza questo post su ...

SuperTennisTv : Superbo Matteo! ?? Il nostro @MattBerrettini sconfigge Carreno Busta per 7-5 7-6 6-4 e vola nei quarti di finale deg… - Coninews : BERRETTINI AI QUARTI! ?? Battuto Carreño Busta 7-5 7-6 6-4! Continua alla grande la corsa del tennista romano… - Eurosport_IT : Prima volta ai quarti a Melbourne per #Berrettini!???????? #AusOpen | #EurosportTENNIS - flamminiog : RT @SuperTennisTv: Matteo: il primo italiano nella storia a raggiungere i quarti di finale in tutti gli Slam! ?? Incredibileeee ?? #tennis… - flamminiog : RT @federtennis: Mai nella storia del #tennis un italiano???? aveva raggiunto i QF in tutti e quattro gli Slam... prima del nostro #Berrettin… -