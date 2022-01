Teatro Golden. Massimiliano Bruno punta sui giovani con “Almost, Maine” e il Golden lancia #sposailteatrodelcuore (Di domenica 23 gennaio 2022) Dal 26 gennaio al 6 febbraio in scena lo spettacolo tratto dal bestseller di John Cariani. E per le giovani coppie amanti del Teatro, e prossime alle nozze, in regalo ingressi omaggio con l’iniziativa #sposailTeatrodelcuore L’amore vince su tutto ed è in grado di superare qualsiasi genere di ostacolo. Riparte proprio dal valore dei sentimenti il primo spettacolo che annuncia la stagione 2022 del Teatro Golden di Roma. Una nuova storia, così ricca di quelle emozioni che solo uno spettacolo dal vivo può dare. Dal 26 gennaio al 6 febbraio è in scena “Almost, Maine. Paese per romantici, non per sentimentali”, un testo contemporaneo dell’attore e drammaturgo John Cariani, tratto dall’omonimo bestseller, in un nuovo adattamento che porta la firma del ... Leggi su romadailynews (Di domenica 23 gennaio 2022) Dal 26 gennaio al 6 febbraio in scena lo spettacolo tratto dal bestseller di John Cariani. E per lecoppie amanti del, e prossime alle nozze, in regalo ingressi omaggio con l’iniziativa #sposaildelcuore L’amore vince su tutto ed è in grado di superare qualsiasi genere di ostacolo. Riparte proprio dal valore dei sentimenti il primo spettacolo che annuncia la stagione 2022 deldi Roma. Una nuova storia, così ricca di quelle emozioni che solo uno spettacolo dal vivo può dare. Dal 26 gennaio al 6 febbraio è in scena “. Paese per romantici, non per sentimentali”, un testo contemporaneo dell’attore e drammaturgo John Cariani, tratto dall’omonimo bestseller, in un nuovo adattamento che porta la firma del ...

