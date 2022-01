Tasso crollato Bollettino | come leggere i nuovi contagi e morti | il fattore che sta stravolgendo l' epidemia

(Di domenica 23 gennaio 2022)ogni domenica, in Italia si registra un deciso calo dei numeri assoluti relativi all'di Covid. Un calo che non deve trarre in inganno dato che, a fronte del minor numero di tamponi analizzati, ildi positività è rimasto attorno al 15%. Ildi oggi, domenica 23 gennaio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 138.860ati, 131.303 guariti e 227a fronte di 933.384 test. Ildi positività è stato rilevato al 14,9% (-1,5 rispetto a ieri), mentre la notizia migliore sullo stato dell'arriva dall'Istituto superiore di sanità: dagli ultimi dati disponibili risulta infatti che ildi mortalità fra le persone che hanno contratto il Covid con oltre 60 anni è ...

Il Sole 24 ORE

15.20 Mortalità over 60 crolla con i vaccini Ildi mortalità fra le persone che hanno contratto il Covid con oltre 60 anni d'età ègrazie ai vaccini. Lo rende noto la Senior Italia FederAnziani che analizzato i dati dell'Iss. Secondo ...Coronavirus, vaccino fa crollare mortalità negli over 60 Ildi mortalità fra le persone che hanno contratto il Covid con oltre 60 anni d'età ègrazie ai vaccini. A renderlo noto è la Senior Italia FederAnziani che analizzato i dati dell'Iss.