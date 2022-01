(Di domenica 23 gennaio 2022) Era diventato l’incubo del, che teneva sotto scacco con una serie di rapine perpetrate a partire dal mese di dicembre. Lui, un uomo di 44 anni, agiva indossando delle, anche se non erano sempre le stesse: è stato proprio questo particolare che ha portato al suo riconoscimento. Leggi anche: Spari a Roma, caos nella metro Rebibbia: guardia giurata aggredita apre il fuoco due volte Rapine a Roma: 44enne riconosciutoTutto è iniziato nel mese di dicembre a Roma, in zona Telenti-, dove una serie di rapine hanno preoccupato gli abitanti del. Ma venerdì in tra mattinata i poliziotti del commissariato Fidene Serpentara insieme agli uomini della Squadra Mobile, hanno sottoposto a fermo un 44enne, ...

Advertising

CorriereCitta : Talenti-Montesacro, preso il rapinatore dalle scarpe rosse: terrorizzava il quartiere - AleSavocco : @Retake_Roma evviva! Domani vado al Retake di Montesacro Talenti ;) - OnFunTalenti : Onoranze Funebri Capotosti con Sede a Montesacro - Talenti, è in servizio 24 ore su 24 e si occupa di assistere con… - bimbadibasic : @livingbychanel Sto a talenti/montesacro -

Ultime Notizie dalla rete : Talenti Montesacro

Il Corriere della Città

... Flaminio, Fleming, Prati, San Pietro, Aurelia, Boccea, Gregorio VII, Monteverde Vecchio, Parioli, Trieste,, Fidene e Tiburtina a Roma seleziona giovani ambosessi da inserire ...Le precipitazioni sono iniziate verso le 4 in particolare a est della Capitale, tra San Basilio,, fino a Mentana e Monterotondo. Accumuli modesti su auto e lungo le strade, ...Un rapinatore seriale, un cane sciolto, che era diventato l'incubo di Talenti e Montesacro dove, una settimana fa, aveva anche rapito una donna. Si era infilato nella sua macchina in via ...Sarebbe autore di una serie di rapine a mano armata effettuate utilizzando una pistola che si è poi scoperto essere una replica in offensiva ma identica a una vera. A tradirlo proprio la sua collezion ...