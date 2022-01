Super Green pass in scadenza per chi ha fatto la terza dose, cosa succede? Lazio: «Proroga illimitata» (Di domenica 23 gennaio 2022) A fine marzo cominceranno a scadere i Green pass di centinaia di migliaia di ottantenni e persone fragili. Subito dopo toccherà a quelli dei medici e degli infermieri, di settantenni,... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 23 gennaio 2022) A fine marzo cominceranno a scadere idi centinaia di migliaia di ottantenni e persone fragili. Subito dopo toccherà a quelli dei medici e degli infermieri, di settantenni,...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Regione Lombardia ha avviato un'ispezione interna all'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano dopo il caso del ri… - NicolaPorro : ?? Ci mancava solo questa. Il #supergreenpass? Già superato: ora arriva il 'green pass booster': cos'è e dove serve… - GuidoDeMartini : ?? 20-1-22: VOTAZIONE DEL DL 3442 SUL SUPER•GREEN•PASS ?? Questa volta NON ho potuto votare CONTRO il SGP (come ho fa… - Methamorphose30 : RT @PDUmorista: Coez 'Mi va anche bene che sia ammesso il pubblico in sala a Sanremo munito di Super green pass, ma questo valga per tutti… - LauraManzini : RT @LaVeritaWeb: Regione Lombardia ha avviato l’iter per fare luce sulle disposizioni del direttore sanitario, dopo che alcuni pazienti si… -