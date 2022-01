Super-G Cortina d’Ampezzo 2022: spavento Goggia, altra brutta caduta (VIDEO) (Di domenica 23 gennaio 2022) Ancora tanto spavento per Sofia Goggia. Come a Zauchensee, la bergamasca è caduta violentemente sulla sua Olympia delle Tofane in occasione del Super-G di Cortina d’Ampezzo. Pericolosa divaricata che ha fatto venire i brividi a tutti i tifosi, l’azzurra si è immediatamente toccata il ginocchio facendo temere il peggio. Per fortuna, Sofia è scesa sui propri sci, dirigendosi subito nel tunnel per i controlli. Fiato sospeso per tutti gli italiani visto che mancano dodici giorni alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Pechino 2022, dove tra l’altro Sofia sarà la portabandiera azzurra. Un lieve dolore al ginocchio sinistro è l’esito dei primi controlli medici a cui la campionessa azzurra è stata sottoposta al traguardo, nella tenda medica. IL ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) Ancora tantoper Sofia. Come a Zauchensee, la bergamasca èviolentemente sulla sua Olympia delle Tofane in occasione del-G di. Pericolosa divaricata che ha fatto venire i brividi a tutti i tifosi, l’azzurra si è immediatamente toccata il ginocchio facendo temere il peggio. Per fortuna, Sofia è scesa sui propri sci, dirigendosi subito nel tunnel per i controlli. Fiato sospeso per tutti gli italiani visto che mancano dodici giorni alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Pechino, dove tra l’altro Sofia sarà la portabandiera azzurra. Un lieve dolore al ginocchio sinistro è l’esito dei primi controlli medici a cui la campionessa azzurra è stata sottoposta al traguardo, nella tenda medica. IL ...

