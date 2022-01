Studente morto a Udine, manifestanti a Roma tentano corteo: carica polizia (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Circa duecento persone tra studenti, anarchici e appartenenti ai centri sociali hanno partecipato nel pomeriggio al Pantheon di Roma alla manifestazione di solidarietà per Lorenzo Parelli, lo Studente friulano deceduto nel suo ultimo giorno di stage dell’alternanza scuola-lavoro. Nel corso della protesta non autorizzata un gruppo di studenti con fumogeni accesi ha provato a sfondare in piazza della Rotonda il cordone del reparto mobile per effettuare un corteo ma è stato respinto dai poliziotti con una piccola carica. Il corteo è stato successivamente autorizzato ai manifestanti che così hanno sfilato fino alla sede del Miur in viale Trastevere. Sono in corso le indagini della Digos che stanno vagliando le immagini riprese dalla polizia scientifica ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Circa duecento persone tra studenti, anarchici e appartenenti ai centri sociali hanno partecipato nel pomeriggio al Pantheon dialla manifestazione di solidarietà per Lorenzo Parelli, lofriulano deceduto nel suo ultimo giorno di stage dell’alternanza scuola-lavoro. Nel corso della protesta non autorizzata un gruppo di studenti con fumogeni accesi ha provato a sfondare in piazza della Rotonda il cordone del reparto mobile per effettuare unma è stato respinto dai poliziotti con una piccola. Ilè stato successivamente autorizzato aiche così hanno sfilato fino alla sede del Miur in viale Trastevere. Sono in corso le indagini della Digos che stanno vagliando le immagini riprese dallascientifica ...

il_pucciarelli : È morto uno studente di 18 anni mentre lavorava, ma pure di fronte a questo bisogna cercare la battuta “sfrontata”,… - ZanAlessandro : Lunedì Lorenzo Parelli, studente 18enne, sarebbe dovuto tornare in classe dopo uno stage in azienda. Oggi è morto s… - Agenzia_Ansa : Uno studente di 18 anni è morto in un incidente in un'azienda di Lauzacco (Udine). Era al suo ultimo giorno di stag… - Genomalieno : RT @Gigadesires: È morto un giovane studente costretto a lavorare da leggi infami e questo miserabile omuncolo si preoccupa della secchiata… - StraNotizie : Studente morto a Udine, manifestanti a Roma tentano corteo: carica polizia -