"Sta somatizzando". Berlusconi, tam-tam drammatico da Arcore: la testimonianza sulle condizioni del Cav (Di domenica 23 gennaio 2022) L'assenza di Silvio Berlusconi al vertice del centrodestra e soprattutto l'annuncio del ritiro dalla corsa per il Quirinale affidato a Licia Ronzulli avevano alimentato diverse voci. Le motivazioni non sono politiche ma di salute, la conferma è arrivata soltanto in un secondo momento: negli ultimi giorni il Cavaliere si è recato più volte all'ospedale di San Raffaele di Milano per farsi controllare da Alberto Zangrillo. Sebbene si parli di un “check-up di rito”, pare che il leader di Forza Italia sia attentamente monitorato da giovedì. “Sta somatizzando”, è la voce che arriva dal suo “cerchio magico”, che però ha preferito non scendere nei dettagli. Quindi la causa dei viaggi saltati per Strasburgo prima e Roma poi sarebbe da ricercare nelle condizioni di salute, che pare abbiano svolto un ruolo importante nella scelta di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) L'assenza di Silvioal vertice del centrodestra e soprattutto l'annuncio del ritiro dalla corsa per il Quirinale affidato a Licia Ronzulli avevano alimentato diverse voci. Le motivazioni non sono politiche ma di salute, la conferma è arrivata soltanto in un secondo momento: negli ultimi giorni il Cavaliere si è recato più volte all'ospedale di San Raffaele di Milano per farsi controllare da Alberto Zangrillo. Sebbene si parli di un “check-up di rito”, pare che il leader di Forza Italia sia attentamente monitorato da giovedì. “Sta”, è la voce che arriva dal suo “cerchio magico”, che però ha preferito non scendere nei dettagli. Quindi la causa dei viaggi saltati per Strasburgo prima e Roma poi sarebbe da ricercare nelledi salute, che pare abbiano svolto un ruolo importante nella scelta di ...

