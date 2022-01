Sposarsi nel Metaverso? il Si lo ha detto questa coppia di indiani celebrandolo in stile Harry Potter (Di domenica 23 gennaio 2022) La realtà del Metaverso si allarga anche al campo matrimoniale. Due futuri sposi indiani, a causa delle restrizioni del Covid, decidono di Sposarsi nel nuovo universo virtuale. Dinesh Sivakumar Padmavathi e Janaganandhini Ramaswamy, i novelli sposi del Metaverso – Computermagazine.itL’ultima notizia di questi giorni riguarda una coppia di indiani futuri sposi: Dinesh Sivakumar Padmavathi e Janaganandhini Ramaswamy. I due innamorati, hanno da tempo iniziato a programmare il loro matrimonio. Ma, complice la pandemia da Covid-19, sono stati costretti più volte a rimandare l’evento. Proprio per questo la decisione decisiva è stata quella di celebrare il giorno più importante in un mondo totalmente virtuale. L’evento sarà reso ancora più interessante e coinvolgente grazie alla particolare ... Leggi su computermagazine (Di domenica 23 gennaio 2022) La realtà delsi allarga anche al campo matrimoniale. Due futuri sposi, a causa delle restrizioni del Covid, decidono dinel nuovo universo virtuale. Dinesh Sivakumar Padmavathi e Janaganandhini Ramaswamy, i novelli sposi del– Computermagazine.itL’ultima notizia di questi giorni riguarda unadifuturi sposi: Dinesh Sivakumar Padmavathi e Janaganandhini Ramaswamy. I due innamorati, hanno da tempo iniziato a programmare il loro matrimonio. Ma, complice la pandemia da Covid-19, sono stati costretti più volte a rimandare l’evento. Proprio per questo la decisione decisiva è stata quella di celebrare il giorno più importante in un mondo totalmente virtuale. L’evento sarà reso ancora più interessante e coinvolgente grazie alla particolare ...

