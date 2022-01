Specialista in medicina materno-fetale dimostra che i vaccini Covid-19 hanno causato un enorme aumento di aborti spontanei (Di domenica 23 gennaio 2022) Il dottor James Thorp, Specialista in medicina materno-fetale, ha rivelato che i vaccini Covid-19 stanno causando un’importante numero di interruzioni di gravidanza. Thorp ha notato che c’è stato un picco enorme nel numero di decessi e aborti associati alle iniezioni di Covid rispetto agli altri vaccini. Ha presentato sei diapositive, inclusi i dati del Vaccine Adverse Event … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di domenica 23 gennaio 2022) Il dottor James Thorp,in, ha rivelato che i-19 stanno causando un’importante numero di interruzioni di gravidanza. Thorp ha notato che c’è stato un picconel numero di decessi eassociati alle iniezioni dirispetto agli altri. Ha presentato sei diapositive, inclusi i dati del Vaccine Adverse Event … proviene da Database Italia.

