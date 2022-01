Spavento per Sofia Goggia: nuova rovinosa caduta nel Super G di Cortina (Di domenica 23 gennaio 2022) Il weekend di Cortina d’Ampezzo si chiude nuovamente con una grave caduta per Sofia Goggia. Reduce dal successo in discesa libera, la 29enne orobica è scivolata pesantemente nel corso del Supergigante svoltosi nella mattinata di domenica 23 gennaio, mettendo a repentaglio la partecipazione alle Olimpiadi Invernali. Decisa a mantenere il pettorale rosso di leader della specialità, Goggia si è presa diversi rischi sin dalla parte alta del tracciato che hanno consentito di rimanere agganciata alla compagna di squadra Elena Curtoni, in quel momento leader della gara. Costretta a correggere al limite una curva all’ingresso dello Scarpadon, l’azzurra ha subito un rimbalzo che non le ha consentito di controllare più i propri sci, con rotazione del ginocchio sinistro e una ... Leggi su bergamonews (Di domenica 23 gennaio 2022) Il weekend did’Ampezzo si chiudemente con una graveper. Reduce dal successo in discesa libera, la 29enne orobica è scivolata pesantemente nel corso delgigante svoltosi nella mattinata di domenica 23 gennaio, mettendo a repentaglio la partecipazione alle Olimpiadi Invernali. Decisa a mantenere il pettorale rosso di leader della specialità,si è presa diversi rischi sin dalla parte alta del tracciato che hanno consentito di rimanere agganciata alla compagna di squadra Elena Curtoni, in quel momento leader della gara. Costretta a correggere al limite una curva all’ingresso dello Scarpadon, l’azzurra ha subito un rimbalzo che non le ha consentito di controllare più i propri sci, con rotazione del ginocchio sinistro e una ...

Advertising

zazoomblog : Spavento per Sofia Goggia: nuova rovinosa caduta nel Super G di Cortina - #Spavento #Sofia #Goggia: #nuova - voceditalia : Sci: Cortina; spavento per Goggia, cade in super G - Agenzia_Ansa : Grande spavento per Sofia Goggia caduta nel il superG di cdm di Cortina a pochi giorni dalle Olimpiadi di Pechino.… - Italian : Sci: Cortina; spavento per Goggia, cade in super G - GBaitelli : RT @Radio1Rai: ??#Sci Spavento per Sofia #Goggia caduta nel Superg di Cdm di #Cortina a pochi giorni dalle Olimpiadi di Pechino. L'azzurra s… -