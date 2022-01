Spalletti: «Sabatini è il guru dei direttori sportivi, il più forte con cui abbia mai lavorato» (Di domenica 23 gennaio 2022) Napoli-Salernitana è soprattutto l’incontro tra Luciano Spalletti e Walter Sabatini il duo che ha fatto la storia della Roma e che ha tenuto banco nel calcio italiano. La domanda, immancabile, è arrivata da Dazn al tecnico del Napoli che ha detto di Sabatini oggi ds della Salernitana: «È il più forte direttore sportivo che abbia mai avuto, il guru dei direttori. Ti trapassava con uno sguardo, gli bastava uno sguardo per trasmetterti un messaggio in modo chiaro». Ha poi parlato delle assenze ma tutto sfuma di fronte a Walter Sabatini: «Ho sempre avuto assenti, mi piacerebbe avere sempre tutti i calciatori a disposizione. Ora ne abbiamo recuperati un po’ dobbiamo vedere la loro condizione». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 23 gennaio 2022) Napoli-Salernitana è soprattutto l’incontro tra Lucianoe Walteril duo che ha fatto la storia della Roma e che ha tenuto banco nel calcio italiano. La domanda, immancabile, è arrivata da Dazn al tecnico del Napoli che ha detto dioggi ds della Salernitana: «È il piùdirettore sportivo chemai avuto, ildei. Ti trapassava con uno sguardo, gli bastava uno sguardo per trasmetterti un messaggio in modo chiaro». Ha poi parlato delle assenze ma tutto sfuma di fronte a Walter: «Ho sempre avuto assenti, mi piacerebbe avere sempre tutti i calciatori a disposizione. Ora nemo recuperati un po’ dobbiamo vedere la loro condizione». L'articolo ilNapolista.

