Spalletti a sorpresa | “Milan-Juve? La guarderó solo per un motivo”

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 23 gennaio 2022) Luciano, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine Napoli-Salernitana, gara valida per la 23ª giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato: “La partita? I ragazzi hanno subito rimesso a posto le cose dopo il gol subito. Sotto l’aspetto della cattiveria bisogna lavorare, ci sono gare in cui non ti arrivano tanti palloni giocabili. Noi creiamo diverse occasioni e sembra che si vada su quei palloni lì pensando ‘non ho fatto questo, faccio il prossimo’. In realtà non è così. Quando sfrutteremo ogni pallone che ci capita potremo dire di poter puntare a traguardi importanti”. FOTO: Imago –Napoli Salernitana “? Non vado in tensione sui risultati degli altri, mi bastano i miei. La guardo perchè c’è sempre da imparare qualcosa da queste squadre”. Sulla rabbia ...