Spagna, le bellezze italiane in mostra alla Fitur di Madrid (Di domenica 23 gennaio 2022) Italia protagonista della 42º edizione della fiera Fitur di Madrid. La fiera, che si riconferma uno dei più grandi eventi nel settore turistico internazionale e svolge una funzione cardine per la ripresa del settore, ha riunito un totale di 6.933 partecipanti con la presenza di tutte le comunità autonome, aziende e destinazioni di 107 paesi, 70 dei quali con rappresentanza internazionale. Presenti allo stand Enit le regioni Campania, Emilia Romagna, la Repubblica di San Marino, Ita Airways e gli operatori privati del turismo, per un totale di circa 40 aziende. L’Ambasciatore Riccardo Guariglia, assieme al Presidente dell’ENIT Giorgio Palmucci, lo ha inaugurato, con un simbolico taglio del nastro. Il Padiglione italiano si sviluppa su una superficie di 323 mq. “Senza dubbio la promozione degli straordinari siti italiani rappresenta un settore di punta ... Leggi su ildenaro (Di domenica 23 gennaio 2022) Italia protagonista della 42º edizione della fieradi. La fiera, che si riconferma uno dei più grandi eventi nel settore turistico internazionale e svolge una funzione cardine per la ripresa del settore, ha riunito un totale di 6.933 partecipanti con la presenza di tutte le comunità autonome, aziende e destinazioni di 107 paesi, 70 dei quali con rappresentanza internazionale. Presenti allo stand Enit le regioni Campania, Emilia Romagna, la Repubblica di San Marino, Ita Airways e gli operatori privati del turismo, per un totale di circa 40 aziende. L’Ambasciatore Riccardo Guariglia, assieme al Presidente dell’ENIT Giorgio Palmucci, lo ha inaugurato, con un simbolico taglio del nastro. Il Padiglione italiano si sviluppa su una superficie di 323 mq. “Senza dubbio la promozione degli straordinari siti italiani rappresenta un settore di punta ...

