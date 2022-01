"Sono pronti a votare Casini". Quirinale, impensabile balzo in avanti: ecco chi sostiene il candidato silenzioso (Di domenica 23 gennaio 2022) Ieri si è avuta la conferma che i rapporti umani, in politica, contano. A fare la differenza è stato ciò che Silvio Berlusconi pensa di Mario Draghi. O - se si preferisce - il modo in cui Draghi si è comportato col Cavaliere in quest'ultimo anno: un trattamento non diverso da quello che il premier ha riservato agli altri leader di partito, con la differenza che Berlusconi non è, e tantomeno si crede di essere, uno come gli altri. Prima, Draghi ha scelto i ministri di Forza Italia senza consultarsi con lui. Quindi si è guardato bene dal chiamarlo per chiedergli consigli o anche per uno scambio di vedute sulla situazione internazionale (argomento su cui Berlusconi non è proprio l'ultimo arrivato). Persino in questi giorni, nei quali una telefonata avrebbe potuto fare la differenza, niente, manco uno squillo. Il confronto è avvenuto a distanza, tramite Gianni Letta, e dire che il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Ieri si è avuta la conferma che i rapporti umani, in politica, contano. A fare la differenza è stato ciò che Silvio Berlusconi pensa di Mario Draghi. O - se si preferisce - il modo in cui Draghi si è comportato col Cavaliere in quest'ultimo anno: un trattamento non diverso da quello che il premier ha riservato agli altri leader di partito, con la differenza che Berlusconi non è, e tantomeno si crede di essere, uno come gli altri. Prima, Draghi ha scelto i ministri di Forza Italia senza consultarsi con lui. Quindi si è guardato bene dal chiamarlo per chiedergli consigli o anche per uno scambio di vedute sulla situazione internazionale (argomento su cui Berlusconi non è proprio l'ultimo arrivato). Persino in questi giorni, nei quali una telefonata avrebbe potuto fare la differenza, niente, manco uno squillo. Il confronto è avvenuto a distanza, tramite Gianni Letta, e dire che il ...

