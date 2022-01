Soleil Sorge e Manila Nazzaro si scambiano un bacio a stampo | pace fatta?

(Di domenica 23 gennaio 2022)si sono riavvicinate ieri sera scambiandosi une un abbraccio:tra le due amiche?hanno sempre avuto in questi quattro mesi dentro la casa di Cinecittà un bel rapporto d’amicizia. Ma con l’ingresso di Delia Duran al Grande Fratello, il rapporto tra l’ex Miss Italia e la fashion blogger ha subito un brusco stop per via dell’avvicinamento di Delia, rivale in amore di, con. Infatti delia ha sfogato la sua rabbia con, sfogandosi della mancanza di rispetto subita dal marito Alex Belli e da, complici di un’amicizia ...

Advertising

portoghe2 : RT @nothingchange__: E anche stasera chi ha preso le difese di Sophie? e perché proprio Soleil Sorge? #gfvip - scrivotweet : RT @nothingchange__: E anche stasera chi ha preso le difese di Sophie? e perché proprio Soleil Sorge? #gfvip - lucmaromano240 : RT @gsaporita: SOLEIL ANASTASIA SORGE Continuate a VOTARE... #GFVIP #teamsoleil #GrandeFratello #nohateonlylove - gsaporita : SOLEIL ANASTASIA SORGE Continuate a VOTARE... #GFVIP #teamsoleil #GrandeFratello #nohateonlylove - Nobodysayops : RT @Morena_3v: Buongiorno #teamsoleil continuate a votare questa maleducata saccente di Soleil Anastasia Sorge #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Sorge

Basciano sbotta dopo il paragone con Alex Belli Delia Duran scherzando cone Alessandro Basciano in consolle, ha cercato di capire a che punto fosse la discussione con Sophie Codegoni : "...difende Sophie Codegoni . Dopo una serata movimentata in cui si è verificato uno scontro acceso tra la Codegoni e Alessandro Basciano ,ha deciso di rasserenare gli animi. ...Soleil Sorge e Manila Nazzaro si sono riavvicinate ieri sera scambiandosi un abbraccio: pace fatta tra le due amiche? Manila Nazzaro e Soleil Sorge hanno sempre avuto in questi quattro mesi dentro la ...Alessandro Basciano sbotta dopo il paragone con Alex Belli: “Delia non ti permettere, non paragonarmi a lui", ecco il video.