Sofia Goggia, caduta e infortunio a pochi giorni dalle Olimpiadi di Pechino: 'Lieve distorsione al ginocchio sinistro' (Di domenica 23 gennaio 2022) Grande spavento per Sofia Goggia. La sciatrice azzurra è caduta nel SuperG di Cortina a pochi giorni dalle Olimpiadi di Pechino: la campionessa si è rialzata lentamente da sola, si è rimessa gli sci ... Leggi su leggo (Di domenica 23 gennaio 2022) Grande spavento per. La sciatrice azzurra ènel SuperG di Cortina adi: la campionessa si è rialzata lentamente da sola, si è rimessa gli sci ...

Advertising

Eurosport_IT : FANTASTICA SOFIA! ?????? La Goggia festeggia davanti al pubblico di casa: l'azzurra conquista la discesa libera di Co… - ItaliaTeam_it : ???????????????????????????? ?????????? ?? Sofia Goggia trionfa nella discesa di Cortina d'Ampezzo! #ItaliaTeam | #RoadToBeijing |… - Eurosport_IT : STRATOSFERICA! ?????? Sofia Goggia conquista la discesa libera di Cortina d'Ampezzo: sesta vittoria stagionale in Cop… - pietro99_98 : RT @Eurosport_IT: Forza Sofia! ?? #EurosportSCI | #FISAlpine | #Cortina | #Goggia - FPALATUCCI : RT @DarioPuppo: NON CI CREDO!!!! Presunta distorsione al ginocchio sinistro per Sofia Goggia!!! #Beijing2022 #Goggia #Cortina #Olimpiadi… -