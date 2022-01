Sofia Goggia, brutta caduta nel SuperG: si teme una distorsione, esami al ginocchio (Di domenica 23 gennaio 2022) Nella gara di domenica 23 gennaio a Cortina l’azzurra, dopo un errore in una curva che l’ha costretta a sterzare bruscamente, è caduta. La campionessa si è rialzata lentamente da sola, si è rimessa gli sci tornando al traguardo. I primi controlli: «Presunta distorsione al ginocchio sinistro», le sue condizioni saranno valutate nel tardo pomeriggio dai medici della Federsci. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 23 gennaio 2022) Nella gara di domenica 23 gennaio a Cortina l’azzurra, dopo un errore in una curva che l’ha costretta a sterzare bruscamente, è. La campionessa si è rialzata lentamente da sola, si è rimessa gli sci tornando al traguardo. I primi controlli: «Presuntaalsinistro», le sue condizioni saranno valutate nel tardo pomeriggio dai medici della Federsci.

