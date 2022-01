Slittino naturale, Evelin Lanthaler domina anche la tappa di Vatra Dornei, successo per il duo Pigneter/Clara (Di domenica 23 gennaio 2022) La giornata conclusiva della tappa di Vatra Dornei (Romania), valevole per la Coppa del Mondo di Slittino su pista naturale 2021-2022, si chiude con altre soddisfazioni per i colori azzurri. I nostri portacolori hanno colto una splendida doppietta nel singolo femminile, mentre nel doppio arriva la terza vittoria in altrettante tappe per l’equipaggio composto da Patrick Pigneter e Florian Clara. Patrick Pigneter e Florian Clara hanno fatto loro la gara di Vatra Dornei con il tempo di 2:38.03 (prima manche in 1:18.88 e seconda in 1:19.15) con 63 centesimi di vantaggio sui russi Aleksandr Egorov e Ivan Rodin (1:19.68 e 1:18.98), mentre completa il podio il duo austriaco composto da Fabian ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) La giornata conclusiva delladi(Romania), valevole per la Coppa del Mondo disu pista2021-2022, si chiude con altre soddisfazioni per i colori azzurri. I nostri portacolori hanno colto una splendida doppietta nel singolo femminile, mentre nel doppio arriva la terza vittoria in altrettante tappe per l’equipaggio composto da Patricke Florian. Patricke Florianhanno fatto loro la gara dicon il tempo di 2:38.03 (prima min 1:18.88 e seconda in 1:19.15) con 63 centesimi di vantaggio sui russi Aleksandr Egorov e Ivan Rodin (1:19.68 e 1:18.98), mentre completa il podio il duo austriaco composto da Fabian ...

Advertising

OA_Sport : #Slittino naturale, Evelin Lanthaler domina anche la tappa di Vatra Dornei, successo per il duo Pigneter/Clara - RaiSport : Cdm, slittino su pista naturale: #Pigneter 2° e #Clara 3° nel singolo a #Vatra Vince l’austriaco Thomas… - TgrRaiAltoAdige : Ancora una vittoria altoatesina nello slittino su pista naturale. Nel biathlon Dorothea Wierer non ritrova la forma… - sportface2016 : #Slittino naturale, #CoppadelMondo: vittoria per #Lanthaler nel singolo, #Pigneter e #Clara nel doppio - zazoomblog : Slittino naturale Evelin Lanthaler e il duo Pigneter-Clara vincono la gara-bis di Umhausen - #Slittino #naturale… -