Slittino | Natalie Geisenberger vince la tappa di St Moritz e il titolo europeo | Julia Taubitz fa sua la Sfera di Cristallo

Leggi su oasport

(Di domenica 23 gennaio 2022)si è aggiudicata laconclusiva della Coppa del Mondo difemminile 2021-2022 che si è disputata a Sankt, in Svizzera, ma l’aspetto più importante è cheha conquistato ladi, la seconda nelle ultime tre annate per la tedesca. Sul budello elvetico era anche in palio ile se l’è aggiudicato per la settima volta in carriera la tedesca, che torna al successo dopo un anno esatto. La 4 volte medaglia d’oro olimpica sta scaldando i motori verso Pechino 2022 e ha concluso con il tempo complessivo di 1:48.190 con 155 millesimi sull’austriaca Madeleine Egle (all’ottavo ...