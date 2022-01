Skicross | Coppa del Mondo | Regez e Naeslund vincono a Idre Fjall | ora le Olimpiadi

(Di domenica 23 gennaio 2022) A(Svezia) è andata in scena la decima tappa delladeldi, disciplina dello sci freestyle. Lo svizzero Ryanha firmato una spettacolare doppietta sulle nevi scandinave: l’elvetico si è replicato dopo il trionfo di ieri, ha firmato il terzo successo stagionale ed è balzato in testa alla classifica generale, agganciando Terence Tchiknavorian. Il francese, ieri secondo, è stato eliminato ai quarti di finale e ha concluso all’undicesimo posto. I due sono appaiati a quota 477 punti, ma in lotta per la Sfera di Cristallo c’è anche l’altro francese Bastien Midol, anch’egli eliminato ai quarti e soltanto 12mo al traguardo ma a soli 36 punti di distacco dalla coppia di testa. A completare il podio di giornata sono stati lo svedese David Mobaerg e il ...

Advertising

zazoomblog : Sci freestyle Coppa del Mondo skicross: Mahler e Naeslund vincono a Nakiska azzurri eliminati al primo turno -… - FisiTrentino : Sfiora il podio il campigliano Filippo Zamboni nella tappa austriaca di Coppa Europa di skicross a Reiterlam. Il 20… - LavisioBlog : Zanoner e Paoli si fanno notare in Coppa Europa - Avisio Blog Monica Zanoner e Rebecca Paoli - la prima nella disce… -

Ultime Notizie dalla rete : Skicross Coppa

Detto, fatto. E fu così che la 26enne azzurra di Livigno, da un solo anno nel mondo dellodopo un passato di atleta diEuropa di sci alpino, eccola lì a punzecchiare le grandi della disciplina, arrivando sino a una passo dalla medaglia. Dopo una stagione di gare in cui Jole ...Il bernese ha colto il suo secondo successo stagionale (il quinto in carriera) nelladel Mondo di. Si imposto a Idre Fj ll, in Svezia, davanti al francese Terence Tchiknavorian e all'...A Idre Fjall (Svezia) è andata in scena la decima tappa della Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle. Lo svizzero Ryan Regez ha firmato una spettacolare doppietta sulle nevi scand ...Ventesimo posto per Edoardo Zorzi nella tappa di Coppa del mondo di freestyle, specialità skicross, a Idre Fjall, in Svezia. … Continua ...