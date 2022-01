Silvio Berlusconi ha ingannato anche se stesso Cazzola spiega perché

Leggi su formiche

(Di domenica 23 gennaio 2022) Si attribuisce ad Abraham Lincoln una frase divenuta celebre: “È possibile ingannare un individuo per sempre e tutti per una volta; ma nessuno riuscirà mai ad ingannare tutti per sempre’’. Nel corso dell’operazione Quirinale,è stato in grado di imbrogliare (quasi) tutti per una volta. Anzi, si direbbe che abbia finito per ingannarese. In queste settimane gli sono state dedicate intere pagine di giornale mentre nei talk show sono finite in etere milioni di parole per chiedersi che cosa intendesse davvero fare il Cav avendo messo in circolazione l’ipotesi semiufficiale di una sua candidatura al Colle e comportandosi di conseguenza. Ognuno, nel suo ruolo, ha cercato di intravvedere una strategia accurata e meditata a conferma della lucidità di questo personaggio che – nonostante l’età, la ...