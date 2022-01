Si vota per il Presidente della Repubblica. Una "bolla" piena di "balle" (Di domenica 23 gennaio 2022) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto-legge "Disposizioni urgenti per consentire l'esercizio del diritto di voto in occasione della prossima elezione del Presidente della... Leggi su feedpress.me (Di domenica 23 gennaio 2022) IlSergio Mattarella ha firmato il decreto-legge "Disposizioni urgenti per consentire l'esercizio del diritto di voto in occasioneprossima elezione del...

Advertising

_luigicontu : Ci ha lasciato Sergio Lepri, grande giornalista e direttore della nostra agenzia dal 1962 al 1990. Quando mi assuns… - _mcmax_ : RT @longagnani: Alle prossime elezioni andate a votare. Chi si astiene vota per i criminali che ci stanno governando. - Carmela73345736 : @AMuzzo00 @GiuseppeConteIT E tu sei una merda più di Berlusconi offendo un uomo onesto e difendi un mafioso non ti… - zecchinato_luca : RT @PBalabam: Come si trasforma una sconfitta in una vittoria? Non e' semplice, bisogna essere bravi e avere i contatti giusti. La notizi… - marco061066 : RT @longagnani: Alle prossime elezioni andate a votare. Chi si astiene vota per i criminali che ci stanno governando. -