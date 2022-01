Si sono lasciati un anno dopo la nascita del loro primo figlio: è finita per l’amatissima coppia (Di lunedì 24 gennaio 2022) ; l’indiscrezione. Non è ancora arrivata la conferma ufficiale dai diretti interessati, ma una fonte molto vicina alla coppia ha annunciato la rottura. Una rottura che sarebbe arrivato dopo diversi mesi di crisi, che hanno segnato la fine del L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 24 gennaio 2022) ; l’indiscrezione. Non è ancora arrivata la conferma ufficiale dai diretti interessati, ma una fonte molto vicina allaha annunciato la rottura. Una rottura che sarebbe arrivatodiversi mesi di crisi, che hsegnato la fine del L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

sonominghaoo : @sonoseonghwa_ allora si essenzialmente poco o niente cioè non è cambiato molto, ah yeji e jia si sono messe insiem… - sonominghaoo : @sonoseonghwa_ well allora vabbè juye e baek si sono fidanzati tipo verso gli inizi di gennaio, sunu e felix vanno… - fra2301 : RT @asiasinasce: Enock quando vedrà arrivare Adua e Max in macchine diverse al suo matrimonio fermerà la cerimonia per chiedere quando si s… - angelamisceo : @bevllisario non lo sai ? si sono lasciati perché hande ha scoperto dai giornali che Kerem deve recitare cin Demet.… - xattorneyx : La mia amica dell'uni: 4 ore fa, mette una storia frecciatina per fidanzato 2 ore fa, mette una storia frecciatina… -