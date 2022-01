SerieC, 23° turno: ok Turris, pari Avellino-Monopoli, Catania sfiora il colpo a Bari (Di domenica 23 gennaio 2022) I risultati dei match della ventitreesima giornata del Girone C di Serie C, andati in scena questo pomeriggio Leggi su mediagol (Di domenica 23 gennaio 2022) I risultati dei match della ventitreesima giornata del Girone C di Serie C, andati in scena questo pomeriggio

Ultime Notizie dalla rete : SerieC 23° Pergolettese " Sudtirol in diretta tv e streaming: dove vedere la Serie C, canale, orario d'inizio ...ospita il Sudtirol primo in classifica nella 23esima giornata di SerieC , girone A . Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming? Il calcio d'inizio è fissato alle ore 14.30 di domenica 23 ...

Lega Pro Eleven Sports, 23a Giornata - Programma e Telecronisti Serie C ... Vis Pesaro vs Teramo (diretta) Telecronaca: Andrea Verdolini ore 15:00 Serie C 23a Giornata Girone B: Pontedera vs Ancona Matelica (diretta) Telecronaca: Vittorio Vannucci DOMENICA 23 GENNAIO 2022 ...

