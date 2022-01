Serie C-Girone C, Bari-Catania: le formazioni ufficiali della sfida del “San Nicola” (Di domenica 23 gennaio 2022) Le formazioni ufficiali della sfida tra Bari e Catania, in programma questo pomeriggio alle 17:30 allo stadio "San Nicola" Leggi su mediagol (Di domenica 23 gennaio 2022) Letra, in programma questo pomeriggio alle 17:30 allo stadio "San

Advertising

divanauta : RT @GiusvaPulejo: Già posizionato. Fra pochi minuti tornano le partite anche per il girone C dì Serie C ed andiamo a gustarci la sfida #Vir… - GiusvaPulejo : Già posizionato. Fra pochi minuti tornano le partite anche per il girone C dì Serie C ed andiamo a gustarci la sfid… - Mediagol : Serie C-Girone C, Bari-Catania: le formazioni ufficiali della sfida del “San Nicola” - BlunoteWeb : Serie C: Girone C, la 23a Giornata in diretta - NapoliToday : #Calcio Serie D/Girone H - Il Sorrento rimedia una sconfitta allo Stadio Italia: tris dell'Audace Cerignola… -