Serie B, giornata 20: Pisa e Brescia pareggiano, sale il Lecce (Di domenica 23 gennaio 2022) Nella giornata 20 di Serie B resta folta la concorrenza per la promozione diretta, soprattutto dopo i pareggi di Pisa e Brescia. Il Lecce si porta a ridosso della vetta, accorcia le distanze anche il Monza e sale il Frosinone. In coda vittorie importanti di Alessandria e Pordenone, mentre la Reggina è ancora in crisi. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati. Serie B, giornata 20: SPAL-Pisa 0-0, Lecce-Cremonese 2-1, Parma-Frosinone 0-1 Rallenta ancora il Pisa, che dopo la sconfitta nel turno precedente pareggia 0-0 in trasferta contro la SPAL. I toscani restano al primo posto ma le concorrenti sono a ridosso, mentre per gli emiliani è il secondo pareggio consecutivo ma la zona playout dista solo due ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 23 gennaio 2022) Nella20 diB resta folta la concorrenza per la promozione diretta, soprattutto dopo i pareggi di. Ilsi porta a ridosso della vetta, accorcia le distanze anche il Monza eil Frosinone. In coda vittorie importanti di Alessandria e Pordenone, mentre la Reggina è ancora in crisi. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati.B,20: SPAL-0-0,-Cremonese 2-1, Parma-Frosinone 0-1 Rallenta ancora il, che dopo la sconfitta nel turno precedente pareggia 0-0 in trasferta contro la SPAL. I toscani restano al primo posto ma le concorrenti sono a ridosso, mentre per gli emiliani è il secondo pareggio consecutivo ma la zona playout dista solo due ...

Advertising

TommasoTurci : Prima volta nella storia della Serie A in cui le due milanesi giocano in casa nella stessa giornata. Ieri Inter-Ven… - SkySport : EMPOLI-ROMA 2-4 Risultato finale ? ? #Abraham (24') ? #Abraham (33') ? #Oliveira (35') ? #Zaniolo (37') ?… - DiMarzio : #BolognaInter, il club nerazzurro farà ricorso rispetto alla decisione di rinvio della gara ??… - SportRisultati : RT @legabasketfem: Techfind Serie A1 ?? 17ª giornata @BFLeMuraLucca supera al PalaTagliate una rinnovata Broni (esordio per Smith e Westerik… - 11contro11 : Serie B, giornata 20: #Pisa e #Brescia pareggiano, sale il #Lecce #Ascoli #Benevento #Cremonese #Frosinone #Monza… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie giornata Virtus, che fatica con Brindisi. Venezia k.o. a Cremona, bene Tortona, Trieste e Trento Oggi la 17ª giornata con 6 partite. Il posticipo è Brescia - Sassari. Rinviate Reggio Emilia - Varese e Treviso - Milano. BRINDISI - VIRTUS 76 - 83

Milan Juventus 0 - 0 LIVE: intervallo, squadre negli spogliatoi ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Meazza, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Milan e Juventus: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Meazza, Milan e Juventus si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della ...

Serie A: vincono Napoli, Spezia e Roma. Milan-Juve 0-0. LIVE Sky Tg24 LIVE LBA - 17a: Germani Brescia vs Dinamo Sassari, 3° quarto Il posticipo al PalaLeonessa tra la Germani Brescia e il Banco di Sardegna Sassari completa fin dove possibile (due gare sono state rinviate per Covid-19) la diciassettesima giornata di serie ...

Serie C: vincono le capolista meno il Bari Il Sudtirol resta in testa al gruppo A tenendo a -2 il Padova, nel gruppo B procedono a braccetto Reggiana e Modena, nel C rallenta il Bari ma anche il Monopoli che resta a -7.

Oggi la 17ªcon 6 partite. Il posticipo è Brescia - Sassari. Rinviate Reggio Emilia - Varese e Treviso - Milano. BRINDISI - VIRTUS 76 - 83ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Meazza, il match valido per la 23ªdiA 2021/2022 tra Milan e Juventus: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Meazza, Milan e Juventus si affrontano nel match valido per la 23ªdella ...Il posticipo al PalaLeonessa tra la Germani Brescia e il Banco di Sardegna Sassari completa fin dove possibile (due gare sono state rinviate per Covid-19) la diciassettesima giornata di serie ...Il Sudtirol resta in testa al gruppo A tenendo a -2 il Padova, nel gruppo B procedono a braccetto Reggiana e Modena, nel C rallenta il Bari ma anche il Monopoli che resta a -7.