"Sei vivo, che ti frega". Covid, la sconcertante frase di Mara Venier al tri-vaccinato Nino D'Angelo: gelo in studio (Di domenica 23 gennaio 2022) La prima parte di Domenica In è stata dedicata ancora una volta al Covid. Inevitabile, dato che l'emergenza è sempre attuale, con l'Italia che sebbene stia dando qualche segnale di miglioramento non è ancora nella fase discendente della quarta ondata. Oltre a sentire il parere degli esperti, Mara Venier ha intervistato Nino D'Angelo, che ha svelato di aver avuto il Covid a Natale, insieme a tutta la sua famiglia. “E pensare che per paura non uscivo di casa da tantissimo tempo. E se incontravo qualcuno mettevo sempre la mascherina”, ha dichiarato il celebre cantautore napoletano. “Probabilmente ho fatto la terza dose da positivo - ha svelato D'Angelo - anche se non avevo ancora fatto il tampone. Avevo il vaccino il pomeriggio e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) La prima parte di Domenica In è stata dedicata ancora una volta al. Inevitabile, dato che l'emergenza è sempre attuale, con l'Italia che sebbene stia dando qualche segnale di miglioramento non è ancora nella fase discendente della quarta ondata. Oltre a sentire il parere degli esperti,ha intervistatoD', che ha svelato di aver avuto ila Natale, insieme a tutta la sua famiglia. “E pensare che per paura non uscivo di casa da tantissimo tempo. E se incontravo qualcuno mettevo sempre la mascherina”, ha dichiarato il celebre cantautore napoletano. “Probabilmente ho fatto la terza dose da positivo - ha svelato D'- anche se non avevo ancora fatto il tampone. Avevo il vaccino il pomeriggio e ...

