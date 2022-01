"Segno inequivocabile, scelte anacronistiche". L'urlo di Bassetti travolge Speranza: liberare gli italiani (Di domenica 23 gennaio 2022) Stop col terrorismo-Covid e soprattutto stop con le restrizioni. Potremmo sintetizzare così il pensiero di Matteo Bassetti, il direttore della clinica Malattie infettive del San Martino di Genova, il quale da qualche tempo sembra aver assunto posizioni piuttosto critiche nei confronti del governo o, almeno, dei suoi esponenti "chiusuristi", capeggiato dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Il pensiero dell'esperto genovese viaggia su Twitter, laddove a corredo di una fotografia in cui si mostra con giacca nera e cravatta rosa, scrive quanto segue: "Anche oggi per secondo giorno consecutivo calano i ricoveri. Negli ultimi 8 giorni per ben 5 Segno meno sulle terapie intensive - ricorda -. È il Segno inequivocabile che il picco della quarta ondata è stato raggiunto ed è iniziata la discesa ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Stop col terrorismo-Covid e soprattutto stop con le restrizioni. Potremmo sintetizzare così il pensiero di Matteo, il direttore della clinica Malattie infettive del San Martino di Genova, il quale da qualche tempo sembra aver assunto posizioni piuttosto critiche nei confronti del governo o, almeno, dei suoi esponenti "chiusuristi", capeggiato dal ministro della Salute, Roberto. Il pensiero dell'esperto genovese viaggia su Twitter, laddove a corredo di una fotografia in cui si mostra con giacca nera e cravatta rosa, scrive quanto segue: "Anche oggi per secondo giorno consecutivo calano i ricoveri. Negli ultimi 8 giorni per ben 5meno sulle terapie intensive - ricorda -. È ilche il picco della quarta ondata è stato raggiunto ed è iniziata la discesa ...

Advertising

BabboleoNews : #Covid_19, secondo #Bassetti è stato raggiunto il picco della quarta ondata. 'Negli ultimi 8 giorni per ben 5 sono… - prendiunabirra : La tua paura è il segno inequivocabile che vivi confidando solo nelle tue forze. - lucarubin71 : Il tuo altare luogo del tutto o niente segno inequivocabile Presenza che si tocca. - StefaniSer : @Ignazio_LaRussa Ai miei tempi si copiavano i compiti in classe. Arrivare a copiare addirittura ì tweet è segno ine… - nebenet : RT @erretti42: Lasciando perdere la qualità degli “argomenti= utilizzati che già di per sé sono un bel tassello di riconoscimento, attaccar… -