Scoppierà l' amore tra Maria e Italo?

(Di domenica 23 gennaio 2022) Prosegue su Rai1 stasera alle 21.25 il racconto di emancipazione femminile e conquiste di La sposa, fiction con Serena Rossi e Giorgio Marchesi che ha domenica scorsa ha tenuto incollati alla tv oltre 6 milioni di telespettatori. E ha anche scatenato un dibattito sugli stereotipi nazionali: dai veneti razzisti al paesaggio della Puglia fatto passare per quello calabrese, come se il sud fosse un’area omogenea. In “La sposa”, Serena Rossi racconta i matrimoni combinati nell’Italia degli anni ’60 ...