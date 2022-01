Advertising

TuttoQuaNews : RT @leggoit: Scivola e sbatte la testa durante controlli: morto sul lavoro responsabile delle cabinovie - leggoit : Scivola e sbatte la testa durante controlli: morto sul lavoro responsabile delle cabinovie - PivaEdoardo : ascoltare, no scusate, sentire salvini è come sentire l'acqua che passa attraverso un tubo pieno di curve SBATTE RI… - baccodough : @ilfoglio_it @maurizio_crippa La logica è questa: Ugo fuma 2 pacchetti di sigarette al giorno. È tra i più probabil… - AlinorLeBlanc : @NyxofPrythian Se sei nero! *lanciando la palla lui scivola sul ghiaccio e sbatte di culo* -

Ultime Notizie dalla rete : Scivola sbatte

leggo.it

Un uomo di 60 anni, Alessandro Marcelli , responsabile degli impianti di risalita di Lorica nel comune di Casali del Manco (Cosenza), è morto stamani in un incidente sul lavoro. L'uomo, prima dell'...... peggio ancora, recita una battuta a lui sgradita, lofuori a calci nel sedere (tanto per ... Sulla questione dello stipendio, addirittura, sinel grottesco: a parte l'uso strumentale e ...Un uomo di 60 anni, Alessandro Marcelli, responsabile degli impianti di risalita di Lorica nel comune di Casali del Manco (Cosenza), è morto stamani in un incidente sul ...TITO (PZ) – I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, in data odierna alle ore 11.15 circa, sono intervenuti in contrada Santa Venere a Tito per soccorrere un uomo di 75 anni impegnato in una battuta ...