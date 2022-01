Sci: Sofia Goggia lascia La Madonnina di Milano, lesione parziale del crociato e piccola frattura (Di domenica 23 gennaio 2022) Sofia Goggia ha lasciato la clinica La Madonnina di Milano dopo la caduta a Cortina e il conseguente infortunio al ginocchio. Dopo diversi esami, tra cui due risonanze magnetiche, i medici hanno ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 23 gennaio 2022)hato la clinica Ladidopo la caduta a Cortina e il conseguente infortunio al ginocchio. Dopo diversi esami, tra cui due risonanze magnetiche, i medici hanno ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SCI PER SOFIA GOGGIA LESIONE PARZIALE LEGAMENTO CROCIATO E PICCOLA FRATTURA DEL PERONE SINISTRO #SkySport… - GDF : Sport invernali Coppa del Mondo sci alpino: Sofia Goggia è prima nella discesa libera di Cortina d'Ampezzo! Per l’a… - Agenzia_Ansa : Una strepitosa Sofia Goggia dopo il successo del 2018 è tornata a vincere la discesa di cdm di Cortina d'Ampezzo su… - CorriereAlpi : SCI ALPINO - Sono arrivati gli esami di Sofia Goggia da Milano e non sono buoni. Per esserci alle Olimpiadi servirà… - SkySport : Infortunio Sofia Goggia, lesione parziale a crociato e piccola frattura: “Voglio i giochi” #SkySport #Sci #Goggia… -