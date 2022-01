Sci alpino | start list discesa libera maschile Kitzbuhel domenica 23 gennaio | pettorali e italiani in gara

(Di domenica 23 gennaio 2022) Ladelladi, in programma23alle ore 13:30 e valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci. Altro appuntamento sulla mitica Streif dopo la primadi venerdì, con Dominik Paris in cerca di riscatto dopo la prestazione opaca di poche ore fa. L’azzurro partirà con il 15, subito prima del connazionale Innerhofer e di un altro dei favoriti, l’austriaco Kriechmayr. Subito dopo ecco Matteo Marsaglia con il 18, mentre con il 26 sarà il momento dell’altro azzurro Mattia Casse. Pettorale 11 invece per il norvegese Kilde, vincitore venerdì e ora pettorale rosso nella classifica di specialità. COME SEGUIRE LAIN TV E ...

Advertising

Eurosport_IT : Che bello rivedere Giuliano Razzoli sul podio ???????? Il video della premiazione: - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG Cortina 2022 in DIRETTA: c’è Mikaela Shiffrin pettorale di partenza Sofia Goggia - #alpino… - lavocedialba : Sci alpino femminile, Coppa del mondo: nella discesa di Cortina trionfa Goggia, Marta Bassino lontana dalle posizio… - ParliamoDiNews : Emozioni alla radio 2037: Sci Alpino, Slalom speciale M KITZBUEHEL (22-1-2022) - Tutto il Calcio Blog #emozioni… - infoitsport : Sci alpino oggi, Discesa Kitzbuehel e SuperG Cortina d'Ampezzo 2022: orari, tv, programma, startlist, streaming -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD) a cura di Simone Rossi - Digital - News.it ore 11:35 - RAIDUE HD:: Coppa del Mondo 2021/22 Super G Femminile (diretta) da ...IN TV - La giornata odierna della Coppa del Mondo di2021 - 2022 sarà trasmessa in diretta da Rai2 (per quanto riguarda il superG di Cortina), Raisport (227 e 57 dgt) e Eurosport2 (211). La copertura completa il streaming sarà garantita da ...Tra le 14 e le 17 si sono svolte due operazioni del Soccorso Alpino e speleologico, la prima a Ugovizza, per uno scialpinista, la seconda a Opicina, per un ciclista. La Sala operativa regionale per le ...La diretta testuale del super-G femminile di Cortina d'Ampezzo 2022, valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino.