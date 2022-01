Sci alpino | Sofia Goggia sarà a Pechino 2022! Lesione parziale del legamento e piccola frattura al perone

(Di domenica 23 gennaio 2022)è una guerriera e vuole a tutti i costi prendere parte alle ormai imminenti Olimpiadi Invernali di2022. Oggi la bergamasca, dopo aver vinto la discesa di ieri a Cortina d’Ampezzo, è caduta rovinosamente nel corso del superG. Dopo aver rimesso gli sci ed essere arrivata dolorante al traguardo, è stata subito visitata dall’equipe medica della Federazione, salvo venire poi portata via a braccia e visibilmente zoppicante. Con un elicottero della Guardia di Finanza si è poi recata a Milano presso la clinica ‘La Madonnina’, dove è stata visitata dalla Commissione Medica della Fisi, prima di venire sottoposta ad una risonanza magnetica ad entrambe le ginocchia e ad una TAC. La diagnosi non è idilliaca, si parla di lesioni e fratture, ma non tali da precludere il sogno a cinque cerchi. Di seguito il comunicato ufficiale ...

Distorsione del ginocchio sinistro con una lesione parziale del legamento crociato già operato nel 2013, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea . E' questa la diagnosi per Sofia Goggia è una guerriera e vuole a tutti i costi prendere parte alle ormai imminenti Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Oggi la bergamasca, dopo aver vinto la discesa di ieri a Cortina d'Ampezzo ...