Sci alpino | Sofia Goggia cade nel superG di Cortina Le condizioni e come sta

(Di domenica 23 gennaio 2022)è incappata in una bruttissima caduta durante ildid’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci. L’azzurrra era in linea con i tempi di Elena Curtoni dopo i primi tre intermedi e sembrava avere tutte le carte in regola per puntare al primo posto, poi ha commesso un grave errore (frenando) e dopo un paio di porte le gambe si sono divaricate. La bergamasca è volata a terra in maniera violenta, si è capovolta ed è finita nella neve, facendo temere per l’integrità delle sue ginocchia e dei suoi legamenti. Dopo pochi istanti, però, la Campionessa Olimpica di discesa libera si è rialzata sulle sue gambe.ha rimontato gli sci e ha raggiunto il traguardo sulle sue gambe: si spera che non si sia materializzato ...

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Dopo la caduta la Goggia è tornata sugli sci ed è arrivata al traguardo, ma è apparsa dolorante e non ci sono ancora notizie sull'entità dell'infortunio. I Giochi di Pechino prendono il via il 4 ...Saranno presenti alcune nazioni inusuali nello sci alpino, con sciatrici che approfittano degli ultimi appuntamenti di Coppa per avvicinarsi ai Giochi invernali di Pechino 2022: tra gli altri sono ...Ancora tanto spavento per Sofia Goggia. Come a Zauchensee, la bergamasca è caduta violentemente sulla sua Olympia delle Tofane in occasione del super-G di Cortina d'Ampezzo. Pericolosa divaricata che ...