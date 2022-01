Sci alpino, Sofia Goggia cade nel superG di Cortina. Distorsione al ginocchio, va via zoppicando (Di domenica 23 gennaio 2022) AGGIORNAMENTO ORE 13.20. L’azzurra ha risentito di un leggero dolore al ginocchio sinistro e, secondo quanto riporta la Fisi, si parla di una presunta Distorsione al ginocchio sinistro che verrà valutato nelle prossime ore dalla commissione medica, probabilmente a Milano nel tardo pomeriggio. Ad OA Sport risulta che abbia lasciato la pista zoppicando e venendo portata a braccia da due addetti stampa della Fisi. Non buoni segnali. Sofia Goggia è incappata in una bruttissima caduta durante il superG di Cortina d’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’azzurra era in linea con i tempi di Elena Curtoni dopo i primi tre intermedi e sembrava avere tutte le carte in regola per puntare al primo posto, poi ha ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) AGGIORNAMENTO ORE 13.20. L’azzurra ha risentito di un leggero dolore alsinistro e, secondo quanto riporta la Fisi, si parla di una presuntaalsinistro che verrà valutato nelle prossime ore dalla commissione medica, probabilmente a Milano nel tardo pomeriggio. Ad OA Sport risulta che abbia lasciato la pistae venendo portata a braccia da due addetti stampa della Fisi. Non buoni segnali.è incappata in una bruttissima caduta durante ildid’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci. L’azzurra era in linea con i tempi di Elena Curtoni dopo i primi tre intermedi e sembrava avere tutte le carte in regola per puntare al primo posto, poi ha ...

