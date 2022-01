Sci alpino: Elena Curtoni trionfa nel super-G di Cortina d’Ampezzo, Brignone sfiora il podio (Di domenica 23 gennaio 2022) Seconda vittoria azzurra sull’Olympia delle Tofane dopo il primo posto di Sofia Goggia in discesa. E’ Elena Curtoni a trionfare nel super-G di Cortina d’Ampezzo, valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Gara perfetta dell’azzurra, linee incredibili ed interpretazione impeccabile, oltre all’altissima velocità, che gli ha permesso di chiudere con il tempo di 1:20.98 davanti all’austriaca Tamara Trippler, autrice di un grandissimo recupero sul finale dopo un grosso rischio in partenza. Torna sul podio Michelle Gisin, che chiude a 24 centesimi dalla vetta davanti ad una Federica Brignone un po’ più lenta rispetto alle gare precedenti e ad otto centesimi dalla terza posizione, che con questi 50 punti aggancia la vetta della ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) Seconda vittoria azzurra sull’Olympia delle Tofane dopo il primo posto di Sofia Goggia in discesa. E’re nel-G di, valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci. Gara perfetta dell’azzurra, linee incredibili ed interpretazione impeccabile, oltre all’altissima velocità, che gli ha permesso di chiudere con il tempo di 1:20.98 davanti all’austriaca Tamara Trippler, autrice di un grandissimo recupero sul finale dopo un grosso rischio in partenza. Torna sulMichelle Gisin, che chiude a 24 centesimi dalla vetta davanti ad una Federicaun po’ più lenta rispetto alle gare precedenti e ad otto centesimi dalla terza posizione, che con questi 50 punti aggancia la vetta della ...

