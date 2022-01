Sci Alpino: Curtoni vince a Cortina ma è paura olimpica per Sofia Goggia (Di domenica 23 gennaio 2022) Il dolore al ginocchio sinistro con un vistoso zoppicare e l'attesa di controlli più approfonditi da parte dello staff medico Fisi a Milano: ancora una volta è grande paura per una brutta caduta di ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 23 gennaio 2022) Il dolore al ginocchio sinistro con un vistoso zoppicare e l'attesa di controlli più approfonditi da parte dello staff medico Fisi a Milano: ancora una volta è grandeper una brutta caduta di ...

Advertising

GDF : Sport invernali Coppa del Mondo sci alpino: Sofia Goggia è prima nella discesa libera di Cortina d'Ampezzo! Per l’a… - Eurosport_IT : CURTONI d'Ampezzo! ?? ???? L'azzurra vince il Super-G davanti al pubblico di casa e festeggia la seconda vittoria in… - Eurosport_IT : Elena Curtoni si prende il Super-G di Cortina d'Ampezzo! ?????? Ansia per Sofia Goggia ?????? #EurosportSCI |… - zazoomblog : Sci Alpino: Curtoni vince a Cortina ma è paura olimpica per Sofia Goggia - #Alpino: #Curtoni #vince #Cortina - yellowdaySeN : RT @fedepaolino: Chi, dopo due botti clamorosi nell’ultima settimana, dice che bisognerebbe tirare un attimo i remi in barca perché a ridos… -