Scadenza super Green Pass, il governo studia nuove soluzioni: ecco quali (Di domenica 23 gennaio 2022) Come ci si dovrà comportare quando il proprio super Green Pass sarà vicino allo scadere? La questione per coloro che per primi hanno effettuato la dose booster è quanto mai problematica. Infatti, tra un paio di mesi o poco più, si dovrà tornare a fare i conti con quest'annoso aspetto. Considerando inoltre che al momento non è stata ancora prevista una quarta dose, nel giro di poco tempo saranno moltissime le persone che si troveranno nelle medesime condizioni. Va infatti ricordato che il super gren Pass per gli over 50 sarà obbligatorio per lavorare fino al prossimo 15 giugno. Leggi anche: Green Pass al supermercato, cosa cambia da febbraio 2022: nuove regole e cosa si può comprare senza certificato

