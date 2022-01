Saragat, il socialdemocratico fedele al Patto Atlantico (Di domenica 23 gennaio 2022) Contrario all'alleanza tra comunisti e socialisti, nel 1947 diede vita alla scissione di Palazzo Barberini da cui nacque il Partito socialista dei lavoratori italiani (poi Psdi). Leggi su ilgiornale (Di domenica 23 gennaio 2022) Contrario all'alleanza tra comunisti e socialisti, nel 1947 diede vita alla scissione di Palazzo Barberini da cui nacque il Partito socialista dei lavoratori italiani (poi Psdi).

PAPER0GA : @PagellaPolitica Allora, l'alternanza sembra essere: Un socialdemocratico (Saragat) ed un democristiano. Un social… - Il_Raffaele_ : A Segni successe come 5° PdR Giuseppe Saragat Piemontese,già presidente dell'assemblea costituente fu il primo soci… - radioleopoldait : ?? Nuovo Podcast! 'Giuseppe Saragat, un socialdemocratico al Quirinale - QuirinaleCast di Marco Di Maio' su @Spreaker - alessia_smile6 : RT @alessia_smile6: e pertini non diede l’incarico al primo socialista di formare il governo?? in piena autonomia?? e moro (cof, cof … ehm!… - alessia_smile6 : e pertini non diede l’incarico al primo socialista di formare il governo?? in piena autonomia?? e moro (cof, cof …… -

Ultime Notizie dalla rete : Saragat socialdemocratico Antonio Segni, al Colle per soli due anni ... accusando un improvviso malore durante una riunione con il presidente del Consiglio Aldo Moro e il leader socialdemocratico Saragat). Non fu mai dichiarato decaduto per impedimento permanente (il 6 ...

La scheda. Ecco quali sono i poteri del presidente della Repubblica Giuseppe Saragat. Originario di Torino, p olitico, presidente dell'Assemblea costituente, ministro, fu il primo socialdemocratico a salire al Quirinale. Socialista vicino a Turati, esule durante il ...

Antonio Segni, al Colle per soli due anni Aveva cominciato la sua carriera come deputato all'Assemblea Costituente. De Gasperi lo volle subito come ministro dell'Agricoltura per varare la famosa riforma agraria e porre fine ai latifondi ...

