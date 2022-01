Sanremo 2022: tutti i segreti della scenografia (Di domenica 23 gennaio 2022) Meno tecnologia, più tradizione. La scenografia di Sanremo 2022 guarda al futuro ma strizza l'occhio al passato. «Niente vintage, piuttosto un restyling del classico», anticipa Maria Chiara Castelli, che firma con papà Gaetano la scena del Festival: lei è alla sua ottava volta, lui alla ventesima. Assieme formano un dream team solidissimo e amato, non solo in Italia, visto che il geniale scenografo è tra le altre cose anche il set designer dell'iconico Moulin Rouge. Da Parigi a Sanremo andata e ritorno, strizzando l’occhio proprio al mondo del varietà, ovviamente rivisitandolo ma senza rinunciare ad un elemento imprescindibile: la scalinata sul palco dell'Ariston, che resta centrale nello show in onda dall'1 al 5 febbraio. Sanremo 2022, tutti i ... Leggi su panorama (Di domenica 23 gennaio 2022) Meno tecnologia, più tradizione. Ladiguarda al futuro ma strizza l'occhio al passato. «Niente vintage, piuttosto un restyling del classico», anticipa Maria Chiara Castelli, che firma con papà Gaetano la scena del Festival: lei è alla sua ottava volta, lui alla ventesima. Assieme formano un dream team solidissimo e amato, non solo in Italia, visto che il geniale scenografo è tra le altre cose anche il set designer dell'iconico Moulin Rouge. Da Parigi aandata e ritorno, strizzando l’occhio proprio al mondo del varietà, ovviamente rivisitandolo ma senza rinunciare ad un elemento imprescindibile: la scalinata sul palco dell'Ariston, che resta centrale nello show in onda dall'1 al 5 febbraio.i ...

