Sanremo 2022, la foto ufficiale dei Big: e Fiorello? Budget e ospiti fuori mercato, le indiscrezioni (Di domenica 23 gennaio 2022) Si avvicina a grandi passi il Festival di Sanremo 2022, ed è quindi arrivato il momento di fare il punto su ospiti, Budget e grandi assenze. Ci sono ancora numerosi interrogativi che ruotano attorno alla kermesse. Ma scopriamo insieme le ultime news sull’evento musicale più atteso dell’anno. Sanremo 2022, arriva l’attesa cover di Sorrisi Nella... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 23 gennaio 2022) Si avvicina a grandi passi il Festival di, ed è quindi arrivato il momento di fare il punto sue grandi assenze. Ci sono ancora numerosi interrogativi che ruotano attorno alla kermesse. Ma scopriamo insieme le ultime news sull’evento musicale più atteso dell’anno., arriva l’attesa cover di Sorrisi Nella... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

tvsorrisi : Sì, è tempo di pensare al Festival! ?? La copertina di Sanremo 2022 con i cantanti (e Amadeus!) è in edicola dal 25… - IlContiAndrea : Saltano gli ospiti, non si chiudono i contratti. Non a caso si chiede aiuto ai volti della fiction: in promozione d… - chetempochefa : 'Alcuni sembrano nomi di farmaci... 2 bustine di Tananai ogni sera e dormi benissimo.' Michele Serra e i nomi degl… - KrisBigstone : RT @chetempochefa: 'Alcuni sembrano nomi di farmaci... 2 bustine di Tananai ogni sera e dormi benissimo.' Michele Serra e i nomi degli art… - amarsimale_ : RT @dailydrama2022: 23 Gennaio 2022 Teoria del complotto: Madame e Sangiovanni sono la stessa persona Occupano la stessa posizione nelle… -