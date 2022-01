Sanremo 2022: la cover di Sorrisi, le canzoni in gara, gli ospiti ed i duetti (Di domenica 23 gennaio 2022) Manca sempre meno a Sanremo 2022 e finalmente oggi, con l’uscita della cover di Tv Sorrisi & canzoni, si chiude un cerchio. I cantanti in gara con le rispettive canzoni sono stati svelati, le cover ed i rispettivi duetti durante la quarta serata anche, così come gli ospiti nazionali (e non internazionali) per questioni di budget. Che il Festival di Sanremo abbia finalmente inizio. 1-5 febbraio, chi esce più di casa. Sì, è tempo di pensare al Festival! La copertina di Sanremo 2022 con i cantanti (e Amadeus!) è in edicola dal 25 gennaio con tutti i testi ufficiali e autorizzati e tutte le interviste agli artisti in gara. Vi aspettiamo in edicola! ... Leggi su biccy (Di domenica 23 gennaio 2022) Manca sempre meno ae finalmente oggi, con l’uscita delladi Tv, si chiude un cerchio. I cantanti incon le rispettivesono stati svelati, leed i rispettividurante la quarta serata anche, così come glinazionali (e non internazionali) per questioni di budget. Che il Festival diabbia finalmente inizio. 1-5 febbraio, chi esce più di casa. Sì, è tempo di pensare al Festival! La copertina dicon i cantanti (e Amadeus!) è in edicola dal 25 gennaio con tutti i testi ufficiali e autorizzati e tutte le interviste agli artisti in. Vi aspettiamo in edicola! ...

ItaliaRai : @RaiRadio7 e Rai Italia presentano in esclusiva le interviste ai Big di @SanremoRai 2022 @MariaCristinaZo intervist… - IlContiAndrea : #Sanremo2022, la serata cover: Emma canta Britney Spears con Michielin. Achille Lauro con Loredana Berté, Aka7even… - enpaonlus : Enpa di Sanremo: il cagnolone Sparkly cerca una nuova famiglia - - francang1950 : RT @Agenzia_Ansa: Quirinale, Renzi: 'Casini è tra i nomi, Riccardi non ha chance'. Il leader di Italia viva, ospite a Mezz'ora in più, sott… - Agenzia_Ansa : Quirinale, Renzi: 'Casini è tra i nomi, Riccardi non ha chance'. Il leader di Italia viva, ospite a Mezz'ora in più… -