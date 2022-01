Sampdoria, Ekdal: «Dobbiamo fare la nostra gara. Ecco cosa ci ha chiesto il mister» (Di domenica 23 gennaio 2022) Albin Ekdal, centrocampista della Sampdoria, ha parlato prima del match contro lo Spezia: Ecco le sue dichiarazioni Albin Ekdal, centrocampista della Sampdoria, ha parlato prima del match contro lo Spezia. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. DICHIARAZIONI – «Dobbiamo fare la nostra partita e quello che ci ha chiesto il mister. Giocare subito la palla in avanti ed essere aggressivi, in campo deve esserci lo spirito di squadra per portare a casa i tre punti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 gennaio 2022) Albin, centrocampista della, ha parlato prima del match contro lo Spezia:le sue dichiarazioni Albin, centrocampista della, ha parlato prima del match contro lo Spezia. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. DICHIARAZIONI – «lapartita e quello che ci hail. Giocare subito la palla in avanti ed essere aggressivi, in campo deve esserci lo spirito di squadra per portare a casa i tre punti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SampNews24 : #Ekdal: «Aggressivi per i tre punti. #Giampaolo ha chiesto una cosa» - Blucerchiando : Le formazioni ufficiali di #speziaSamp Spezia: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Sala, Kiwior, Kovalenko, Re… - infoitsport : Convocati Sampdoria per lo Spezia: out Quagliarella e Audero, c'è Ekdal - infoitsport : Sampdoria, Giampaolo: 'Di mercato parliamo domani. Yepes? No, è la partita di Ekdal' - SampNews24 : Convocati #Sampdoria per lo #Spezia: out #Quagliarella e #Audero, c’è #Ekdal -