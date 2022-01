Salernitana, Sabatini: “Napoli? Se giocavamo tra un mese l’avrei visto male” (Di domenica 23 gennaio 2022) Salernitana, Sabatini scalda il clima derby Il ds della Salernitana Walter Sabatini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Mattino. Ecco quanto dichiarato: “Se … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 23 gennaio 2022)scalda il clima derby Il ds dellaWalter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Mattino. Ecco quanto dichiarato: “Se … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

mirkocalemme : #Salernitana, #Sabatini tenta il colpaccio: tentativo per #DiegoCosta! Dettagli a breve su @serieAnews_com - serieAnews_com : #Salernitna, #Sabatini: “Il presidente del #Toronto ha mancato di rispetto ad #Insigne” #NapoliSalernitana #Napoli… - infoitsport : Sabatini: “Napoli-Salernitana, se si fosse giocata tra due mesi, avrei visto male gli azzurri. Oggi però se Spallet… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Il d.s. Sabatini: 'Colantuono dice che non ci sono chance in queste condizioni? Lo fa per abbassare la gu… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Il d.s. Sabatini: 'Colantuono dice che non ci sono chance in queste condizioni? Lo fa per abbassare la gu… -